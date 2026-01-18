إعلان

محمد إمام مع فريق عمل الكينج: "هنصور في بلد ما تصورش فيها قبل كدا"

كتب : معتز عباس

10:31 م 18/01/2026 تعديل في 19/01/2026
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    محمد امام وفريق عمل الكينج في الطائرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شارك الفنان محمد إمام متابعيه على السوشيال ميديا صورًا مع فريق عمل مسلسل "الكينج" داخل طائرة خاصة.

ونشر إمام الصور عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "مع حبايبي فريق عمل مسلسل الكينج رايحيين إن شاء الله نصور في بلد مفاجأة تقريباً ماتصورش فيها حاجة قبل كده".

وظهر في الصور الفنان محمد إمام، الفنانة ميرنا جميل، الفنان منذر رياحنة، الفنانة بسنت شوقي.

أبطال مسلسل "الكينج"

مسلسل "الكينج"، من بطولة الفنان محمد إمام، الفنانة حنان مطاوع، الفنان مصطفى خاطر ، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

شارك محمد إمام في موسم رمضان 2024، بتقديم بطولة مسلسل "كوبرا"، وضم، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبدالمغني، محمود البزاوي، أحمد عبدالحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسى، هشام إسماعيل، محسن منصور، وكزبرة وتأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج أحمد.

اقرأ أيضا..

أسماء جلال تبرز إطلالتها في مهرجان Joy awards 2026 (صور)

ملتقى نغم للمسرح يطلق اسم مازن الغرباوي على دورته الخامسة

محمد إمام مسلسل الكينج انستجرام محمد إمام حنان مطاوع

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عصام عمر من كواليس بطل العالم: "الجيار أخد المسلسل في حتة تانية"
زووم

عصام عمر من كواليس بطل العالم: "الجيار أخد المسلسل في حتة تانية"
50 سنة ليست كافية للمغرب.. السنغال بطلا لكأس الأمم الأفريقية 2025
رياضة عربية وعالمية

50 سنة ليست كافية للمغرب.. السنغال بطلا لكأس الأمم الأفريقية 2025
فيديو.. ويل سميث زاحفا داخل الأهرامات: مغامرة فريدة
أخبار مصر

فيديو.. ويل سميث زاحفا داخل الأهرامات: مغامرة فريدة
هيئة الدواء: لا رسوم أو تراخيص مطلوبة على نشاط التركيبات الصيدلية بوضعها
أخبار مصر

هيئة الدواء: لا رسوم أو تراخيص مطلوبة على نشاط التركيبات الصيدلية بوضعها
"جوزي ضربني بالنار".. سيدة تستغيث وأمن الفيوم يتحرك
حوادث وقضايا

"جوزي ضربني بالنار".. سيدة تستغيث وأمن الفيوم يتحرك

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* السنغال بطلا لكأس الأمم الأفريقية 2025