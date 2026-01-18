محمد إمام مع فريق عمل الكينج: "هنصور في بلد ما تصورش فيها قبل كدا"

شارك الفنان محمد إمام متابعيه على السوشيال ميديا صورًا مع فريق عمل مسلسل "الكينج" داخل طائرة خاصة.

ونشر إمام الصور عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "مع حبايبي فريق عمل مسلسل الكينج رايحيين إن شاء الله نصور في بلد مفاجأة تقريباً ماتصورش فيها حاجة قبل كده".

وظهر في الصور الفنان محمد إمام، الفنانة ميرنا جميل، الفنان منذر رياحنة، الفنانة بسنت شوقي.

أبطال مسلسل "الكينج"

مسلسل "الكينج"، من بطولة الفنان محمد إمام، الفنانة حنان مطاوع، الفنان مصطفى خاطر ، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

شارك محمد إمام في موسم رمضان 2024، بتقديم بطولة مسلسل "كوبرا"، وضم، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبدالمغني، محمود البزاوي، أحمد عبدالحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسى، هشام إسماعيل، محسن منصور، وكزبرة وتأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج أحمد.

