14561 رحلة استقبلها مطار شرم الشيخ هذا العام

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلن اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أن مطار شرم الشيخ الدولي استقبل 14561 رحلة جوية منذ بداية العام الجاري، مؤكدًا أن نسب الإشغال الفندقي بالمدينة سجلت 91% خلال مايو الماضي، وهو معدل غير مسبوق يعكس انتعاش الحركة السياحية.

وأوضح المحافظ، خلال مشاركته بقمة الإبداع الإعلامي في العلمين، أن عدد الرحلات الوافدة لشرم الشيخ ارتفع من 9,051 رحلة في 2023، إلى 11540 في 2024، ليصل إلى 14561 رحلة حتى الآن. وأشار إلى تصنيف المدينة ضمن أفضل 15 وجهة سياحية عالميًا من موقع "تريب أدفايزور"، واختيارها كأفضل وجهة آمنة من الاتحاد الأفريقي الآسيوي.

وكشف مبارك عن مشروعات تطويرية مستقبلية تشمل ممشى السلام بطول 6 كيلومترات، ومشروعات النقل الأخضر، ومشروع التجلي الأعظم، بالإضافة إلى تطوير خليج نعمة ومنطقة اللاجونا في دهب والبنية التحتية في سانت كاترين.

وأكد أن المحافظة تتميز بأنماط سياحية متنوعة تشمل السياحة الشاطئية والروحية والبيئية في مدنها المختلفة مثل شرم الشيخ ودهب وسانت كاترين، وأن العمل مستمر لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.