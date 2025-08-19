إعلان

بالصور- الوادي الجديد تنفذ مشروع توسعة بيوت الطلاب بالخارجة

03:11 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الوادي الجديد تنفذ مشروع توسعة بيوت الطلاب بالخارجة (1)
  • عرض 5 صورة
    الوادي الجديد تنفذ مشروع توسعة بيوت الطلاب بالخارجة (4)
  • عرض 5 صورة
    الوادي الجديد تنفذ مشروع توسعة بيوت الطلاب بالخارجة (3)
  • عرض 5 صورة
    الوادي الجديد تنفذ مشروع توسعة بيوت الطلاب بالخارجة (5)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة مشروع توسعة لبيوت الطلبة والطالبات بمدينة الخارجة التابعين لمؤسسة التكافل الاجتماعي.

أكد الزملوط، خلال تفقد مقر المشروع بمدينة الخارجة، أن المشروع يتضمن تطوير ورفع كفاءة للمباني القائمة مع تنفيذ أعمال توسعة لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب المغتربين، في ظل الإقبال المتزايد للالتحاق بالمقر.

كما وجّه المحافظ، بإنشاء مبنى جديد بأحد الفراغات المتاحة، وتخصيص مدخل منفصل للطالبات من البوابة الغربية.

كما تفقد تجهيزات الغرف والمطعم والمكتبة؛ للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب بالتزامن مع قرب بداية العام الدراسي الجديد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

توسعة بيوت الطلاب بالخارجة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بيوت الطلبة والطالبات بمدينة الخارجة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أول رد فعل من مجلس الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر
5 ملفات رئيسية على مكتب حسن عبد الله محافظ البنك المركزي
جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك