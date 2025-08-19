بالصور- الوادي الجديد تنفذ مشروع توسعة بيوت الطلاب بالخارجة

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة مشروع توسعة لبيوت الطلبة والطالبات بمدينة الخارجة التابعين لمؤسسة التكافل الاجتماعي.

أكد الزملوط، خلال تفقد مقر المشروع بمدينة الخارجة، أن المشروع يتضمن تطوير ورفع كفاءة للمباني القائمة مع تنفيذ أعمال توسعة لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب المغتربين، في ظل الإقبال المتزايد للالتحاق بالمقر.

كما وجّه المحافظ، بإنشاء مبنى جديد بأحد الفراغات المتاحة، وتخصيص مدخل منفصل للطالبات من البوابة الغربية.

كما تفقد تجهيزات الغرف والمطعم والمكتبة؛ للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب بالتزامن مع قرب بداية العام الدراسي الجديد.