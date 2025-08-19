استجابة لشكاوى المواطنين.. شرم الشيخ تطلق حملة نظافة موسعة بحي النور

جنوب سيناء – رضا السيد:

استجابت الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، لشكوى المواطنين من قيام عدد من قاطني منطقة الفيلات بحي النور بممارسة سلوكيات سلبية، تتمثل في إلقاء المخلفات، وغسيل السيارات في الطريق، مما يؤثر على المظهر الحضاري للمدينة، ويعرقل جهود منظومة النظافة بالمنطقة.

وقال رئيس المدينة، إنه جرى إطلاق حملة نظافة موسعة بالمنطقة، لرفع المخلفات التي كانت تشوه المظهر العام بالمكان المحدد، إضافة إلى إجراء عملية نظافة شاملة للحي بالكامل، مؤكدًا على الاستمرار في المتابعة الميدانية، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المخالفات.

وأهاب رئيس المدينة بالمواطنين بضرورة التعاون مع الوحدة لمحلية، والالتزام بعدم إلقاء المخلفات، أو القيام بممارسات من شأنها الإضرار بالبيئة، أو عرقلة جهود منظومة النظافة.

وأكد أن حملات النظافة مستمرة على مدار 24 ساعة في كافة قطاعات المدينة، من خلال العمل على 3 شفتات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بإظهار المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بها، كونها إحدى أهم مدن السياحة المستدامة على مستوى العالم.