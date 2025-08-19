البحيرة - أحمد نصرة:

تفقد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، و الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير مبنى المحكمة الابتدائية القديم بمدينة دمنهور، للوقوف على حالته الإنشائية ومتابعة ما يجري من أعمال تحديث شاملة تستهدف رفع كفاءته وإعادته للخدمة بكفاءة عالية.

تشمل الأعمال تنفيذ خطة متكاملة لرفع كفاءة البنية التحتية، وترميم المبنى على مساحة 2000 متر مربع، يضم بدرومًا وطابقًا أرضيًا و8 طوابق علوية تحتوي على 25 قاعة للجلسات والمداولات، إلى جانب مقر للشهر العقاري والتوثيق، ومكتب أمامي للنيابة العامة، وعدد من المكاتب الإدارية المنتشرة بجميع الطوابق.

وأكدت المحافظ أن الدولة تولي أولوية كبيرة لتطوير المنشآت القضائية تحقيقًا للعدالة الناجزة، مشيرة إلى أن المحافظة تدعم جهود وزارة العدل من خلال توفير الاحتياجات الفنية واللوجستية بما يسهم في تحسين بيئة العمل القضائي ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح وزير العدل أن مبنى محكمة دمنهور يحظى باهتمام خاص باعتباره مرفقًا قضائيًا حيويًا يخدم أبناء المحافظة، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية والتجهيزية في مارس 2026، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع كفاءة المحاكم على مستوى الجمهورية وتيسير الحصول على الخدمات القضائية بسهولة ويسر.