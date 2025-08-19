تعليم جنوب سيناء: لا شكاوى من امتحانات الفيزياء والتاريخ

جنوب سيناء – رضا السيد:

أدى طلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء امتحانات الدور الثاني بنظاميها القديم والحديث في مادتي الفيزياء والتاريخ، في هدوء وانتظام اللجان، ودون وجود أي شكاوى من الطلاب.

وقال عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية تتابع الامتحانات داخل اللجان على مدار الساعة، من خلال التواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتعامل مع أي مشكلات بصفة فورية.

وأكد وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن الغرفة لم تتلقى أي شكاوى من امتحانات مادتي الفيزياء والتاريخ، وساد الهدوء داخل جميع اللجان، ولم يجري رصد أي مخالفات.

وأوضح أنه جرى التأكيد على رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالضوابط العامة المنظمة لأعمال الامتحانات للطلاب والملاحظين.

جدير بالذكر، أن 209 طالب وطالبة بجنوب سيناء لهم حق دخول امتحانات الدور الثاني على مستوى الثماني إدارات التعليمية، داخل 6 لجان إحداهما بمدينة طور سيناء ومقرها مدرسة الزهور الثانوية للبنات، واللجنة الثانية بمدينة شرم الشيخ ومقرها مدرسة جيل أكتوبر، والثالثة فى مدينة دهب بمدرسة على بن أبى طالب، و الرابعة مقرها مدرسة السادات بمدينة رأس سدر، والخامسة بمدرسة المجمع التعليمي بنويبع، والأخيرة بمدينة أبورديس ومقرها مدرسة أبو رديس الثانوية.