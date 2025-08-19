الأقصر ـ محمد محروس:

شهد الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، فعاليات المقابلات الشخصية وإجراء اختبارات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة "إي إف جي هيرميس" للتكنولوجيا التطبيقية بمركز الطود، بحضور المهندس عبد الرحمن أحمد حسين مدير عام التعليم الفني بالمديرية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

وتضمنت الاختبارات التي جرت بمركز إعداد القادة بالطود، تقييمات متنوعة في مجالات اللغة والحاسب الآلي، إلى جانب المقابلات الشخصية لقياس مهارات الطلاب واستعدادهم للالتحاق بالمدرسة.

وأوضح كيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية أصبحت نموذجاً ناجحاً للتعليم الحديث، حيث تتيح للطلاب الجمع بين الجانب العلمي والعملي، بما يضمن تخريج جيل قادر على مواكبة التطور السريع في المجالات التكنولوجية، وهذا ما تحرص عليه الوزارة بشكل مستمر.

وتعد مدرسة إي إف جي هيرميس للتكنولوجيا التطبيقية إحدى المدارس الرائدة التي تقدم نموذجاً تعليمياً حديثاً يجمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، بهدف إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل في مجالات التكنولوجيا الحديثة، كما تعمل المدرسة على إكساب الطلاب مهارات التفكير الابتكاري والتعلم المستمر بما يتماشى مع احتياجات التنمية المستدامة في مصر.

وفي هذا الإطار، تولي وزارة التربية والتعليم اهتماماً كبيراً بإنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية كأحد التوجهات الإستراتيجية للمرحلة المقبلة، حيث تسعى الوزارة إلى التوسع في هذا النوع من التعليم باعتباره حجر الزاوية في إعداد جيل قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، حيث تأتي هذه الجهود انسجاماً مع رؤية الدولة المصرية نحو بناء مجتمع معرفي واقتصاد قائم على الابتكار.