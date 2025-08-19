أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن ضبط محطة وقود بقرية الغريب التابعة لمركز ساحل سليم، بعد ثبوت تورطها في تجميع كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة بهدف بيعها في السوق السوداء، وذلك خلال حملة تفتيشية مفاجئة، ضمن جهود المحافظة لمكافحة الغش التجاري والتلاعب بالسلع الاستراتيجية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن عملية الضبط تمت خلال حملة للجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول، برئاسة عبد الناصر كامل علي، وتحت إشراف المهندس تامر محمد السيد، وبالتعاون مع مديرية ومباحث التموين بأسيوط.

وأسفرت الحملة عن ضبط المحطة وبحوزتها كميات ضخمة من المواد البترولية، شملت 22,785 لتر سولار و5,764 لتر بنزين 80، إلى جانب اكتشاف تلاعب في العدادات تمثل في سرقة نحو لتر و300 مللي من السولار لكل صفيحة، وسرقة لتر إلا ربع من خلال مسدسين بالمحطة. وتم التحفظ على إجمالي 28,800 لتر سولار و8,800 لتر بنزين 80، وتحرير محضر بالواقعة رقم 9506 جنح ساحل سليم، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولة للإضرار بالاقتصاد الوطني أو التلاعب بالمواد المدعمة، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق، وضمان توافر المنتجات البترولية (بنزين – سولار – بوتاجاز) بالجودة والأسعار الرسمية.

ووجّه المحافظ الشكر للمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على دعمه المتواصل لجهود الرقابة، وللمهندس صلاح عبد الكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، على توجيهاته الحاسمة في التصدي للممارسات غير القانونية، كما ثمّن جهود المهندس أيمن عبد البديع، نائب رئيس الهيئة التنفيذي للنقل والتوزيع، في متابعة وتنسيق حملات التفتيش، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس تكامل أجهزة الدولة لحماية مقدرات الوطن وضمان حقوق المواطنين.