قرار من النيابة ضد المعتدي على زوجة شقيقه بالشرقية (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

قررت النيابة العامة بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، حبس شاب أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتعدي على زوجة شقيقه وسحلها على درج السلم، في واقعة وثقها مقطع فيديو وأثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت مباحث مركز شرطة الزقازيق قد ألقت القبض على أطراف الواقعة بعد انتشار الفيديو، حيث قررت النيابة إخلاء سبيل زوجة المتهم والمجني عليها بعد استجوابهما.

تعود تفاصيل الواقعة إلى استغاثة وبلاغ من السيدة "أسماء جمال"، مدرسة، اتهمت فيه شقيق زوجها "محمد أ." وزوجته بالاعتداء المتكرر عليها وعلى نجلها بالضرب والسحل، مستغلين غياب زوجها للعمل بالخارج.

وقد أشارت المجني عليها إلى أنها سبق وحصلت على حكم قضائي ضدهما لكنها تنازلت عنه بعد وساطات عائلية وتعهدهما بعدم التعرض لها مجددًا. وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أصدرت قرارها المتقدم.

