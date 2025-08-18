ذهب لينقذه فماتا معًا.. مصرع أب وطفله غرقًا في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

لقي عامل ونجله مصرعهما غرقًا، اليوم الاثنين، بعد أن حاول الأب إنقاذ طفله الذي سقط في ترعة الكلابية بقرية الشيخ عيسى في قنا أثناء الصيد.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا بالواقعة، وكشفت التحريات أن الطفل "ب.ع.م"، 8 أعوام، انزلقت قدمه وسقط في الترعة، وعندما قفز والده "ع.م.أ"، 50 عامًا، لإنقاذه، غرقا معًا.

تم انتشال الجثتين ونقلهما إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.