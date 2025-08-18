إعلان

إصابة 8 بينهم طبيبة وطفل في حادثي تصادم ببني سويف

08:25 م الإثنين 18 أغسطس 2025

أسعاف-أرشفية

بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 8 أشخاص، بينهم طبيبة وطفل، في حادثي سير منفصلين وقعا اليوم الإثنين، بمركزي بني سويف والفشن، وجرى نقل جميع المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارين بالواقعتين، حيث وقع الحادث الأول بتصادم سيارة ميكروباص مع "توك توك" أمام قرية إهناسيا الخضراء، وأسفر عن إصابة "شيماء.م.ح"، 25 عامًا، طبيبة، باشتباه كسر بالذراع، و"محمد.أ.س"، 12 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، و"عيد.ج.ع"، 38 عامًا، بكدمات متفرقة.

ووقع الحادث الثاني بمركز الفشن بتصادم دراجة بخارية مع "تروسيكل" أمام قرية الشوشة، ونتج عنه إصابة 5 أشخاص هم: "جمال.خ.ع"، 50 عامًا، و"سليمان.ع.س"، 38 عامًا، وطفليه "عدي" 14 عامًا، و"رودينا" 6 أعوام، بالإضافة إلى "وطنية.ف.ت"، 60 عامًا، بجروح وكدمات متفرقة.

حُررت المحاضر اللازمة بالواقعتين، وتولت النيابة التحقيق.

