أسيوط - محمود عجمي:

أكد الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، أن قرار وقف راتب المعيدة سامية أحمد بكلية البنات بأسيوط جاء بسبب تغيبها عن العمل لأكثر من 30 يومًا دون إذن، وليس بسبب آرائها الفكرية أو ما تكتبه.

وأوضح عبدالمالك، في تصريحات لمصراوي، أن الأزمة بدأت بشكوى من المعيدة ضد مشرفيها، الذين أكدوا بدورهم عدم التزامها بالتوجيهات العلمية، مشيرًا إلى أنه نصحها باستكمال رسالتها مع إمكانية تغيير لجنة الإشراف، إلا أنها استمرت في نشر "منشورات مغلوطة" على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم تغيبت عن العمل، مما دفع عميد الكلية لطلب وقف راتبها وفقًا للوائح.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن قرار وقف الراتب إداري بحت ولا يتعلق بآرائها، مؤكدًا فتح تحقيق بشأن ما تنشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جانبها، نفت المعيدة سامية أحمد، عبر صفحتها الشخصية، صحة ما قيل عن تغيبها، مؤكدة أنها لم تنقطع عن أداء مهامها، ووصفت ما حدث بأنه "إجراء تعسفي" بعد أن فوجئت بإسقاط اسمها من كشوف المراقبة دون مبرر.

