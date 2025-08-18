بالفيديو والصور.. محافظ سوهاج يشارك 250 من ذوي الإعاقة يومًا ترفيهيًا

سوهاج - عمار عبد الواحد:

شارك اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، في يوم ترفيهي أُقيم بمدينة سوهاج الجديدة لـ 250 من طلاب المدارس من ذوي الإعاقة وأسرهم، وذلك في إطار مبادرة المحافظة "نحو مجتمع دامج".

وأكد المحافظ، خلال الفعالية التي نُظمت بالتعاون مع وحدة شؤون ذوي الإعاقة وإحدى شركات التطوير العقاري، حرص المحافظة على دعم ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع، مشيرًا إلى أن المبادرة تتسق مع توجيهات القيادة السياسية التي توليهم اهتمامًا خاصًا.

وتضمنت الفعاليات فقرات متنوعة شملت ألعاب الملاهي، ومشاهدة فيلم سينمائي، بالإضافة إلى توزيع الحلوى والأطعمة على المشاركين وسط أجواء من البهجة.

من جانبهم، أعرب المشاركون وأسرهم عن سعادتهم باليوم الترفيهي، موجهين الشكر لمحافظة سوهاج على اهتمامها بتلبية احتياجاتهم النفسية والاجتماعية.