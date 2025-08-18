كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن وقوع مشاجرة بين شخصين بحوزتهما عصي خشبية بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 15 الجاري ورد بلاغ إلى قسم شرطة سيدي جابر بمديرية أمن الإسكندرية بحدوث مشاجرة بين طرف أول (مالك محل – مقيم بدائرة القسم)، وطرف ثانٍ (بائع متجول – مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة)، بسبب اعتراض مالك المحل على قيام الثاني بافتراش الطريق أمام محله، فتعدى الطرفان على بعضهما بالضرب باستخدام عصي خشبية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهما العصـي المستخدمة في الواقعة. وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابها على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

