قرار جديد من محافظ الوادي الجديد بشأن سن القبول بالمدرسة الرسمية الدولية

12:36 م الإثنين 18 أغسطس 2025

اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، اعتماد قرار النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائي بالمدرسة الرسمية الدولية (IPS) للعام الدراسي 2025/2026، ليشمل الطلاب من مواليد حتى 30 نوفمبر 2019، وذلك لمدة شهرين.

وأوضح الدكتور سامي فضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه بعد إجراء الحصر تبين وجود أماكن شاغرة تسمح بالنزول بالسن وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لقبول الطلاب، مع الالتزام بعدم تجاوز الكثافة المقررة داخل الفصول.

محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد سامي فضل وزارة التربية والتعليم
