أطفال شرم الشيخ يحيون التراث المصري القديم عبر نموذج مقبرة أثرية (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

أقام متحف شرم الشيخ احتفالية كبرى لافتتاح نموذج مقبرة أثرية متكاملة صممها الأطفال بأيديهم خلال فعاليات البرنامج الصيفي التفاعلي لعام 2025، والذي استمر على مدار شهرين بمشاركة واسعة من الأطفال وأسرهم.

وانطلقت الاحتفالية بعرض فيلم توثيقي استعرض أبرز لحظات البرنامج الصيفي وما شهدته ورش العمل من تفاعل كبير، وما اكتسبه الأطفال من معارف فنية وتاريخية.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إن فعاليات البرنامج الصيفي تضمنت 17 ورشة تعليمية وفنية متنوعة، استطاع خلالها الأطفال تصميم نموذج مقبرة أثرية متكاملة تحاكي مقابر المصري القديم بكل تفاصيلها، وشارك جميع الأطفال بحماس في احتفالية افتتاحها.

وأوضح "حسنين" أن النموذج يعكس موهبة الطفل المصري في المحاكاة ونجاح الورش في تحويل الأطفال المشاركين إلى فناني مصر القديمة، حيث تمكنوا من رسم مناظر الحياة اليومية والطقوس الجنائزية على جدران المقبرة وصنع التمائم السحرية.

وأكد مدير المتحف أن الورش العملية أتاحت للأطفال تعلم مبادئ التحنيط من خلال تجربة مبسطة على نموذج مومياء صغيرة، وتجهيزها للدفن داخل تابوت خاص، بالإضافة إلى صنع نماذج من الأواني الكانوبية والمراكب النيلية ومراكب العالم الآخر وأوراق البردي المزينة بالكتابات الهيروغليفية، وتحنيط رمزي لدمى القطط التي تعكس مكانة الحيوان في العقائد الدينية المصرية القديمة.

وأشار إلى أن هذا الجهد الجماعي المبدع وفر للمتحف نموذج مقبرة كاملة الأركان من عمل الأطفال، تتضمن جدرانًا مزخرفة، ومومياء وتابوتًا، وأثاثًا جنائزيًا، وتمائم، وأوانٍ كانوبية، وبرديات، ومراكب، في مشهد يجسد التلاقي بين التعليم والمتعة والإبداع الفني.

ولفت إلى أنه جرى تكريم الأطفال المشاركين في ختام الحفل، وتسليمهم جوائز تقديرية عبارة عن مفكرات مصنوعة يدويًا من مواد صديقة للبيئة، وسط أجواء من البهجة، تأكيدًا على دور متحف شرم الشيخ كمؤسسة ثقافية وتعليمية رائدة، لا تحفظ التراث فحسب، بل تعيد إحيائه في قلوب وعقول الأجيال الناشئة.