الوادي الجديد – محمد الباريسي:

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، بنسبة نجاح بلغت 94.6% من إجمالي الطلاب المتقدمين، مقدمًا التهنئة لجميع الناجحين والناجحات، ومتمنيًا لجميع الطلاب دوام التوفيق والنجاح.

وأشار الدكتور سامي فضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إلى أن عدد المتقدمين لأداء الامتحانات بلغ 509 طلاب وطالبة، نجح منهم 482 طالبًا، وتغيب 27 طالبًا، مؤكدًا أن النتيجة ستكون متاحة بالمدارس اعتبارًا من اليوم.