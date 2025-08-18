تحصين الماشية ضد السلالة الجديدة من الحمى القلاعية بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن بدء حملة تحصين موسعة في مراكز وقرى المحافظة ضد السلالة الجديدة من فيروس الحمى القلاعية.

وأكد الدكتور عصام الكومي، مدير مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، أن الحملة تأتي تزامنًا مع إعلان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إطلاق الحملة القومية للتحصين ضد العترة الجديدة من الحمى القلاعية (SAT1).

وأوضح "الكومي" أن هذه الخطوة تمثل إجراءً استباقيًا وضروريًا لتأمين رؤوس الماشية من الأخطار الوبائية المحتملة، مؤكدًا أن الحفاظ على الثروة الحيوانية يعد ركيزة أساسية لدعم الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للأسر الريفية والمربين.

وأهابت مديرية الطب البيطري بالمحافظة، عبر صفحتها على الفيسبوك، بكافة المزارعين والمربين سرعة التوجه إلى الوحدات البيطرية لتحصين مواشيهم ضد العترة الجديدة.

وشددت المديرية على خطورة التهاون في إجراءات التحصين، والتي قد تؤدي إلى نفوق جماعي للماشية، وانخفاض إنتاجية الألبان واللحوم، وما يترتب على ذلك من خسائر اقتصادية جسيمة.

كما دعت مديرية الطب البيطري المربين إلى اتباع الإجراءات الوقائية المصاحبة للتحصين، ومنها:

1- تقليل تداول الحيوانات في أسواق الماشية خلال هذه الفترة.

2- تجنب إدخال حيوانات جديدة دون التأكد من تحصينها.

3- سرعة الإبلاغ عن أي حالات اشتباه أو أعراض مرضية بالماشية عبر الإدارات البيطرية.