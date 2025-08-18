التحقيق في مقتل لاعبة جودو برصاص زوجها داخل شقتهما بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تواصل نيابة الرمل أول بالإسكندرية تحقيقات موسعة في واقعة مقتل لاعبة الجودو بنادي سموحة، دينا علاء، على يد زوجها الذي أطلق عليها أعيرة نارية من سلاحه داخل شقتهما بمنطقة جناكليس، مما أدى إلى وفاتها في الحال.

وأفادت التحريات بأنه بعد ارتكاب الجريمة أطلق الزوج النار على نفسه، وتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة حيث يخضع للعناية المركزة.

وقد صرحت النيابة العامة بدفن جثمان المجني عليها عقب انتهاء الطبيب الشرعي من عملية التشريح، وتم تسليم الجثمان إلى أسرتها التي قامت بتشييع جنازتها.

كما أمرت النيابة بسرعة إرسال السلاح المستخدم إلى المعمل الكيميائي والأدلة الجنائية لمضاهاته بفوارغ الطلقات التي عُثر عليها بجوار الجثة، وكذلك بالأعيرة النارية المستخرجة من جسد الضحية.

وطلبت النيابة استعجال تقرير الصفة التشريحية، واستدعت عددًا من شهود العيان من الجيران لسماع أقوالهم حول الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قد تلقت بلاغًا من قسم شرطة الرمل أول يفيد بوقوع حادث إطلاق نار داخل شقة بمنطقة جناكليس، أسفر عن وفاة سيدة وإصابة زوجها.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وضباط المباحث إلى موقع البلاغ، حيث تبين من المعاينة وجود جثة الزوجة دينا علاء مسجاة على أرضية الشقة، ترتدي كامل ملابسها، ومصابة بثلاث طلقات نارية ذات فتحات دخول وخروج وآثار حروق، مما يرجح إطلاقها من مسافة قريبة. كما عُثر على الزوج مصابًا بطلق ناري، وبجواره الطبنجة المستخدمة في الحادث.

التحريات الأولية لم تكشف بعد عن دوافع الجريمة، فيما تبين أن المجني عليها كانت أمًا لطفلين.

وقد قام خبراء الأدلة الجنائية بجمع فوارغ الطلقات من مسرح الجريمة ورفع البصمات تنفيذًا لتعليمات النيابة العامة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، ونُقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة التي أمرت بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، والتصريح بدفنها عقب انتهاء الإجراءات، إلى جانب سرعة إجراء تحريات المباحث حول ملابسات الحادث وظروفه.

وفي سياق متصل، نعى نادي سموحة الرياضي لاعبته بفريق الجودو دينا علاء، وتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرتها، داعيًا لها بالرحمة ولذويها بالصبر والسلوان.