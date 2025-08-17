أهالي المهيدات بالأقصر يشيعون جثامين 4 شباب ضحايا زفة الطود (صور)

الأقصر - محمد محروس:

شيّع أهالي قرية المهيدات التابعة لمركز الطود بمحافظة الأقصر، في مشهد مهيب، جثامين ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع صباح اليوم الأحد خلال زفة عروس بمنطقة الزراعي الشرقي أمام قرية النجع الطويل.

خرجت الجنازات من مسجد القرية وسط حالة من الحزن الشديد، حيث علت أصوات البكاء وسط انهيار أسر الضحايا غير مصدقين أن أبناءهم الذين خرجوا للاحتفال بالزفة يعودون محمولين على الأكتاف.

وشارك الآلاف من الأهالي في تشييع الجثامين، مؤكدين أن القرية لم تشهد مثل هذا المصاب من قبل، فيما خيّم الصمت على المشيعين الذين دعوا للضحايا بالرحمة ولذويهم بالصبر والسلوان.

وشهدت قرية النجع الطويل بمدينة الطود جنوب الأقصر، في الساعات الأولى من صباح اليوم، حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع 4 شباب وإصابة اثنين آخرين بعد اصطدام 3 موتوسيكلات خلال زفة عروسين.