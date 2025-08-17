إعلان

"4 شباب راحوا في غمضة عين".. محافظ الأقصر يعزي أسر ضحايا حادث زفة الطود

03:49 م الأحد 17 أغسطس 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    محافظ الأقصر يعزي أسر ضحايا حادث زفة الطود (4)
  • عرض 8 صورة
    محافظ الأقصر يعزي أسر ضحايا حادث زفة الطود (5)
  • عرض 8 صورة
    محافظ الأقصر يعزي أسر ضحايا حادث زفة الطود (6)
  • عرض 8 صورة
    محافظ الأقصر يعزي أسر ضحايا حادث زفة الطود (7)
  • عرض 8 صورة
    محافظ الأقصر يعزي أسر ضحايا حادث زفة الطود (8)
  • عرض 8 صورة
    محافظ الأقصر يعزي أسر ضحايا حادث زفة الطود (3)
  • عرض 8 صورة
    محافظ الأقصر يعزي أسر ضحايا حادث زفة الطود (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الأقصر - محمد محروس:

قدم المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا والمصابين، في أعقاب الحادث الأليم الذي وقع بمدينة الطود مساء أمس أثناء عودة عدد من الأهالي من حفل زفاف عروسين، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان.

وكان مركز ومدينة الطود، جنوب محافظة الأقصر، شهد في الساعات الأولى من صباح اليوم حادث سير أثناء احتفالية زفاف، أسفر عن مصرع 4 من الشباب وإصابة آخرين، معظمهم من أبناء قرية العديسات قبلي التابعة لمركز الطود .

اقرأ أيضا:

شباب في عمر الزهور.. ننشر صور ضحايا حادث الأقصر المروع

ننشر أسماء ضحايا حادث الأقصر المروع- تفاصيل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأقصر حادث زفة الطود عبد المطلب عماره مدينة الطود
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سحب الرخصة بهذه الحالة.. ماذا نعرف عن نظام النقاط المرورية الجديد؟
إسرائيل تشتعل.. طوفان مظاهرات لإنهاء الحرب واشتباكات واعتقالات واسعة -صور