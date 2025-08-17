الأقصر - محمد محروس:

قدم المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا والمصابين، في أعقاب الحادث الأليم الذي وقع بمدينة الطود مساء أمس أثناء عودة عدد من الأهالي من حفل زفاف عروسين، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان.

وكان مركز ومدينة الطود، جنوب محافظة الأقصر، شهد في الساعات الأولى من صباح اليوم حادث سير أثناء احتفالية زفاف، أسفر عن مصرع 4 من الشباب وإصابة آخرين، معظمهم من أبناء قرية العديسات قبلي التابعة لمركز الطود .

