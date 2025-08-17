الإسماعيلية _أميرة يوسف:

وافق الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس على إقامة مباريات النادي الجماهيرية باستاد هيئة قناة السويس بالتنسيق مع الجهات الأمنية، جاء ذلك خلال لقائه مع المهندس نصر أبوالحسن رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي.

كما وجه رئيس الهيئة بصرف دعم مالي عاجل لنادي الإسماعيلي قدره مليون جنيه في إطار مخصصات الدعم الرياضي ضمن المسئولية المجتمعية للهيئة بمنطقة القناة.

وأكد الفريق ربيع أن النادي الإسماعيلي يعد ركنا أساسيا من التراث الرياضي والثقافي والشعبي لمدينة الإسماعيلية ويحظى باهتمام وتقدير من كافة عشاق كرة القدم بما يستوجب دعمه ومساندته من كافة مؤسسات الدولة المعنية وهو ما يجعله ضمن اهتمامات الدور المجتمعي للهيئة.

وأعرب الفريق ربيع عن ثقته في وعي جماهير النادي الإسماعيلي والتزامهم بمراعاة إجراءات السلامة والتعليمات الأمنية لضمان ظهور مباريات النادي الجماهيرية على استاد القناة بالصورة المشرفة التي تليق بتاريخ وشعبية وجماهير النادي الإسماعيلي العريق وبما يحافظ على استاد هيئة قناة السويس كأحد مقومات النهضة الرياضية في مدن القناة، متمنيا دوام التوفيق لمسيرة النادي العريق وتحقيق آمال وطموحات جماهيره.