بالأسماء.. وفاة و9 مصابين في حادث تصادم محور المحمودية بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

شهد طريق محور المحمودية بالإسكندرية، مساء السبت، حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل، ما أسفر عن وفاة سيدة وإصابة 9 آخرين بإصابات متفرقة.

وحصل "مصراوي" على كشف بأسماء المصابين الذين جرى نقلهم إلى مستشفى الجمهورية لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كسور وجروح، وهما: "عفاف زكريا عبد العظيم، 75 سنة، جاسر جابر عبد الجواد، 54 سنة، رشا حلمي عبد اللطيف، 40 سنة، عزة عبد الفتاح إبراهيم، 58 سنة، جيهان محمد كمال، 47 سنة".

وشملت الإصابات كلا من: "ابتسام السيد يوسف، 52 سنة، أحمد محمود عبد الجواد، 38 سنة، أحمد جمال بري، 26 سنة، شاب يبلغ حوالي 27 سنة جاري الاستعلام عنه".

كما تم نقل حالة الوفاة إلى مشرحة كوم الدكة، وتبين أنها لسيدة تُدعى "منال عبد المنعم السيد قطب"، 60 سنة.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل بمحور المحمودية، أعلى كوبري خورشيد، في اتجاه منطقة العوايد، بنطاق حي المنتزه أول.

وانتقلت قوات الشرطة والمرور إلى موقع الحادث، رفقة سيارات الإسعاف، حيث جرى التعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.