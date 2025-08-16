إعلان

العناية الإلهية تنقذ مواطنًا من موت محقق بعد سقوطه من قطار بالإسماعيلية

09:16 م السبت 16 أغسطس 2025

مستشفى القصاصين المركزي

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

أنقذت العناية الإلهية أحد المواطنين من موت محقق، اليوم السبت، بعدما سقط من القطار أثناء تأهبه لمغادرة محطة مدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، ما أسفر عن إصابته بإصابات متفرقة.

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إخطارًا بالواقعة، يفيد بسقوط مواطن من القطار أثناء توقفه بالمحطة، حيث أصيب بجروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

ودفع فرع هيئة الإسعاف بالإسماعيلية بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصاب إلى مستشفى القصاصين المركزى لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت مصادر طبية أن المصاب وصل إلى المستشفى وهو يعاني من سحجات وكدمات متفرقة، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة له وحالته مستقرة.

وتبين أن المصاب يُدعى محمد غريب نصر حسن، يبلغ من العمر 44 عامًا، ويقيم بمنطقة أبو عطوة بمحافظة الإسماعيلية.

وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

