انتشال جثمان شاب غرق فى ترعة سرابيوم بالإسماعيلية

08:54 م السبت 16 أغسطس 2025
الإسماعيلية – أميرة يوسف:

تمكنت قوات الإنقاذ النهري في محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، من انتشال جثمان شاب غرق بترعة سرابيوم، وذلك بعد عدة ساعات من سقوطه داخل المياه أثناء استقلاله دراجة بخارية.

وعقب العثور على الجثمان، جرى نقله بواسطة سيارة إسعاف تابعة لفرع هيئة الإسعاف بالإسماعيلية إلى مشرحة مستشفى فايد المركزي، تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيقات في الواقعة.

وكشفت المعاينة الأولية، أن المتوفى يدعى غريب على إبراهيم حسن، يبلغ من العمر 21 عامًا، ويقيم بمنطقة الخفاجات التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية.

وتواصل الأجهزة الأمنية والنيابة العامة الإجراءات اللازمة لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه.

ترعة سرابيوم انتشال جثمان شاب غرق شاب
