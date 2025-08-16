إعلان

‬أثناء عمله.. وفاة طبيب بأزمة قلبية في وحدة صحية بقنا

02:43 م السبت 16 أغسطس 2025

وفاة طبيب بأزمة قلبية

قنا - عبدالرحمن القرشي:

لفظ طبيب أنفاسه الأخيرة، اليوم السبت، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، أثناء عمله في وحدة البراهمة الصحية بمركز قفط بمحافظة قنا.

وقال أحد أهالي القرية: "إن الطبيب يُدعى محمد أحمد يوسف، توفي خلال تأدية عمله بالوحدة، عقب أدائه صلاة الفجر بصحبة زميله، متأثرًا بأزمة قلبية مفاجئة".


وأضاف أحد أهالي القرية، أنه جارٍ تغسيل وتجهيز الجثمان وإنهاء إجراءات الدفن، تمهيدًا لنقله إلى مسقط رأسه بالمنصورة لدفنه في مقابر عائلته.

وخيم الحزن على أهالي قرية البراهمة بمركز قفط بعد وفاة الطبيب الشاب، مؤكدين أنه كان يتمتع بحسن الخلق والسيرة الطيبة، وكان مثالًا للتواضع والطيبة، مشيرين إلى أنه كان دائم الابتسام، يسلم على الكبير والصغير، ويواظب على التواجد في المسجد وكأنه بيته الثاني.

وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى دفتر عزاء لنعي الطبيب الشاب، بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم الله أهله وذويه الصبر والسلوان.

