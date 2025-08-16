إعلان

"عيشها بصحة".. قوافل التوعية الطبية تصل وديان جنوب سيناء (صور)

01:45 م السبت 16 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حملة عيشها بصحة
  • عرض 4 صورة
    الحملة
  • عرض 4 صورة
    تقديم الخدمات
جنوب سيناء - رضا السيد:

واصل فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، اليوم السبت، فعاليات حملة "عيشها بصحة" في وادي الطر، للتوعية بالعناية بالصحة العامة، وذلك في إطار حرص الهيئة على مد مظلة الخدمات الصحية والتوعوية إلى جميع التجمعات السكانية بالمحافظة.

وقال الدكتور أحمد الملاح، نائب رئيس فرع الهيئة: "إن الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، إلى جانب تقديم خدمات الفحص الطبي وإجراء القياسات الحيوية، مع التركيز على التوعية بأهمية صحة الفم والأسنان، وتعزيز الممارسات الصحية السليمة".

وأوضح نائب رئيس فرع الهيئة في تصريح اليوم، أن الهيئة تحرص على تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع المواطنين، مع اهتمام خاص بالمناطق النائية والوديان، لضمان وصول الخدمة الطبية إلى كل المنتفعين.

جنوب سيناء قوافل التوعية الطبية
