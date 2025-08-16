ضمن الموجة 27.. إزالة 205 حالات تعدٍ في المنيا ضمن الأسبوع الأول (صور)

المنيا - جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن إزالة 205 حالات تعدٍ خلال الأسبوع الأول من المرحلة الأولى للموجة 27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء.



وتضمنت الإزالات 39 حالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني، و65 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، و88 حالة تعدٍ على أملاك الدولة، و13 حالة متغيرات مكانية.

وأكد المحافظ أن تنفيذ الموجة يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات لجنة استرداد أراضي الدولة ووزارة التنمية المحلية، بضرورة مواجهة كافة أشكال التعديات بحسم، والحفاظ على الرقعة الزراعية وصون حقوق الدولة.

وأشار المحافظ إلى أن الحملات تنفذ بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الأمن والجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة ضد المخالفين، ومتابعة الموقف أولًا بأول للتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة في المهد.

وأوضح "كدواني" أن الموجة 27 تنفذ على ثلاث مراحل وفق الجدول الزمني المحدد من وزارة التنمية المحلية:

- المرحلة الأولى: من 9 حتى 22 أغسطس 2025.

- المرحلة الثانية: من 30 أغسطس حتى 26 سبتمبر 2025.

- المرحلة الثالثة: من 4 حتى 24 أكتوبر 2025.

ويأتي ذلك بما يضمن تغطية شاملة للمناطق المستهدفة والتصدي لأي تعديات جديدة فور حدوثها.