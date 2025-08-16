هدوء وانتظام في أول أيام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

ترأس محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم السبت، غرفة العمليات المركزية لمتابعة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، والتي انطلقت اليوم وتستمر حتى السبت المقبل الموافق 23 أغسطس الجاري.

وكانت بدأت امتحانات الدور الثاني لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، ومدارس المكفوفين، وتستمر حتى الإثنين 25 أغسطس.

وأكد "دسوقي" حرص المديرية على توفير بيئة آمنة ومنضبطة تضمن أداء الطلاب امتحاناتهم في أجواء هادئة ومستقرة، مشيرًا إلى متابعته الميدانية لسير الامتحانات في 12 لجنة على مستوى المحافظة، تستقبل 669 طالبًا وطالبة بنظامي الثانوية العامة القديم والجديد.

وأوضح وكيل الوزارة أن امتحانات اليوم الأول شهدت انتظامًا في أداء مادتي اللغة العربية والتربية الدينية دون تسجيل أي شكاوى، مشددًا على التنسيق الكامل بين غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وغرفة عمليات المحافظة ووزارة التربية والتعليم لضمان سير الامتحانات بسلاسة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، واللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط.

وأشار وكيل الوزارة إلى المتابعة المستمرة من المحافظ لأعمال الامتحانات، وتوجيهاته بتشديد الإجراءات الأمنية داخل وخارج اللجان، وتأمين مركز توزيع الأسئلة وخطوط سير صناديق الامتحانات حتى وصولها للجان.

لفت وكيل الوزارة إلى استمرار الخدمات الأمنية على مدار الساعة، والتنسيق الكامل بين مديريات التربية والتعليم والأمن والصحة والكهرباء، لضمان عدم وجود أي معوقات، وتفعيل غرف العمليات المركزية لمتابعة الامتحانات لحظة بلحظة والتعامل الفوري مع أي طارئ.