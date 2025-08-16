بدء تنفيذ أعمال المحور التنموى الجديد بين أسيوط والبحر الأحمر (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

أعلن اللواء د. هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، انطلاق الأعمال التنفيذية لشق وتمهيد المحور التنموي الجديد الذي يربط محافظة أسيوط بمحافظة البحر الأحمر.



يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتنفيذ مشروعات قومية كبرى تدعم التنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن المشروع الجديد، الذي يمتد بطول 36 كيلومترًا وبعرض 50 مترًا، يمثل شريانًا اقتصاديًا واستثماريًا حيويًا، إذ يسهم في تعزيز حركة النقل والتجارة بين المحافظتين، ويدعم الأنشطة الصناعية والزراعية، فضلًا عن دوره في استصلاح الأراضي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وتواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، برئاسة عبد الرؤوف النمر، أعمال التمهيد والتسوية لشق الطريق الذي يربط مركز البداري – عند قرية عرب مطير – بطريق البحر الأحمر، وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية الخاصة بالمركز، إلى جانب معدات وحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة، تحت إشراف شعبان أبو عون نائب رئيس المركز، وبمشاركة محمد فوزي العسال رئيس الحملة الميكانيكية، وبدعم من وحدة مشروع الإنقاذ السريع بقيادة أحمد رشاد.

وأكد اللواء هشام أبو النصر، أن المحافظة ماضية في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، مع تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يسهم في دعم جهود القيادة السياسية لتحقيق التنمية الشاملة وخدمة المواطن.





