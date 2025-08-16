للعام العاشر على التوالي.. بورسعيد تقبل جميع المتقدمين لرياض الأطفال

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، الانتهاء من إعلان نتيجة قبول الأطفال المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال لهذا العام بنسبة 100%.

يأتي ذلك للعام العاشر على التوالي في محافظة بورسعيد، أن يتم قبول جميع الأطفال الذين تقدموا لمرحلة رياض الأطفال دون استثناء.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على توفير مقعد دراسي لكل طفل في سن التعليم، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمنظومة التعليمية وتوسيع قاعدة الاستيعاب داخل المدارس، بما يضمن توفير فرص متكافئة لجميع الأطفال في بداية مسيرتهم التعليمية.

ولفت المحافظ، أن مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بذلت جهدًا كبيرًا في تجهيز الفصول وتوزيع الطلاب على المدارس المختلفة لتحقيق الكثافة المناسبة داخل الفصول وتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء بورسعيد.

وأكد المحافظ أن المحافظة تواصل دعمها للعملية التعليمية عبر التوسع في إنشاء المدارس وتطويرها، ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يتماشى مع خطة الدولة لبناء الإنسان المصري منذ المراحل الدراسية الأولى.