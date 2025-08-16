بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين في حادث تصادم بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:



لقى 3 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 12 آخرون، صباح اليوم السبت، في حادث مروري بمنطقة شرق العوينات في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 3 جثث و12 مصابًا إلى مستشفى الداخلة العام.

وتبين أن الحادث نتج عن تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ربع نقل على طريق الداخلة – العوينات، قبل مزرعة القوات المسلحة بحوالي 10 كم، وعلى بعد 80 كم من منطقة العوينات.

أسفر الحادث عن مصرع كل من:

- محمد شكري شفيق عبد الرحمن (38 عامًا) من محافظة الشرقية،

- محمود طيري خضري بصري (32 عامًا) من محافظة الأقصر،

- أحمد مجدي منصور عبد الحليم (36 عامًا).

كما أصيب كل من:

- محمود إبراهيم الحسين (30 عامًا) – أسيوط،

- كريم خالد علي (9 أعوام) – أسيوط،

- حازم إسماعيل أبو حسيبة (13 عامًا)،

- مروان إسماعيل أبو حسيبة (15 عامًا) – أسيوط،

- آدم خالد علي (10 أعوام) – أسيوط،

- محمد أحمد حسين (11 عامًا) – أسيوط،

- أمين أحمد محمد حسين (13 عامًا)،

- محمد جمال إسماعيل (10 أعوام)،

- أحمد علي عبد الرحمن (36 عامًا)،

- مصطفى عبد الرحمن علي (30 عامًا)،

- مصطفى زكريا محمد (12 عامًا)،

- إسماعيل جمال شحاته (9 أعوام)؛ وجميعهم من محافظة أسيوط.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقلت جثث المتوفين إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابين لتلقي العلاج بالمستشفى، وحُرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





