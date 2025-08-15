إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم أمام محطة الأتوبيس الترددي بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد الطريق الدائري أمام محطة الأتوبيس الترددي – اتجاه الهرم، حادث تصادم بين ميني باص وميكروباص، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، في نطاق محافظة القليوبية.

تلقى اللواء مدير أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة، وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى قليوب التخصصي لتلقي الإسعافات اللازمة.

وجري تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، كما تواصل الأجهزة المعنية رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.