القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قال الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، إننا في جامعة بنها نؤمن أن التعليم ليس نهاية الطريق، بل هو بدايته، مشيرا إلى أن الجامعة حريصة على تقديم كافة أنواع الدعم لخريجيها.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الجامعة اليوم الجمعة فى احتفالية تخريج دفعة جديدة من كلية التربية بحضور الدكتور مجدى الشحات عميد الكلية والدكتورة منى سالم زعزع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد عاشور وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور أحمد نجيب نائب المشرف العام على مركز إعداد القادة، وعبد الوهاب حمدى نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة،: إننا في هذا اليوم المميز، الذي يزدان بالفخر والفرح، نقف جميعًا لنحتفل بثمرة سنوات من الجد والاجتهاد، ونكرّم جيلًا جديدًا من أبناء هذه الجامعة الذين يحملون شعلة العلم والمعرفة، ويستعدون للانطلاق نحو آفاق المستقبل.

وتابع حديثه للخريجين قائلا :"لقد اجتزتم مرحلة مهمة من حياتكم، وواجهتم تحدياتها بعزيمة وإصرار، واليوم تقفون على أعتاب مرحلة جديدة، تحمل في طياتها مسؤوليات أكبر، وفرصًا أعظم وأنتم اليوم لا تمثلون أنفسكم فقط، بل تمثلون هذه الجامعة، وقيمها، ورسالتها في خدمة المجتمع وبناء الوطن".

ووجه رئيس الجامعة رسالة لابنائه الخريجين قائلا : كونوا كما عهدناكم ،طموحين، مخلصين، متفائلين، ولا تنسوا أن النجاح الحقيقي لا يُقاس بما تحققونه لأنفسكم فقط، بل بما تقدمونه للآخرين ولتكن شهاداتكم جواز عبور نحو الإبداع، والابتكار، والتميز في كل المجالات، ولتكن أخلاقكم، وإنسانيتكم، ووطنيتكم هي العلامة الفارقة في مسيرتكم المهنية والحياتية.

كما وجه الدكتور ناصر الجيزاوي الشكر لأعضاء هيئة التدريس والإداريين بالكلية الذين بذلوا الجهد والعطاء، ولأولياء الأمور الذين كانوا السند والداعم، فلكم جميعًا منا كل التقدير والامتنان.

من ناحية أخرى شهدت الاحتفالية تكريم الطلاب وتوزيع دروع التخرج عليهم.