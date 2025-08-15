الشرقية - ياسمين عزت:

في لفتة وفاء لجذوره وأهله، قررت أسرة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين السابق، إقامة عزاء في مسقط رأسه بمدينة أبو كبير اليوم الجمعة، وذلك بعد أن كان الراحل حريصًا على التواصل مع أهل بلدته ومشاركتهم في كل المناسبات.

وتهدف الأسرة من إقامة العزاء بفيلا الأسرة في أبو كبير إلى إتاحة الفرصة لكل من لم يتمكن من تقديم واجب العزاء في القاهرة، أن يشارك في وداع فقيدهم.

جاء قرار الأسرة بإقامة العزاء في أبو كبير ليؤكد على حب المصيلحي لأرضه، وهو ما اتضح طوال مسيرته، من نشأته في هذه المدينة الصغيرة إلى وصوله لأعلى المناصب الوزارية.

وٌلد الدكتور علي المصيلحي عام 1949 بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، وتخرج فى الكلية الفنية العسكرية بامتياز في الهندسة الإلكترونية، وواصل مسيرته الأكاديمية والعملية ليحصل على الماجستير من جامعة باريس، وشغل مناصب قيادية في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والبريد المصري، قبل أن يتولى حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي عام 2005، ثم يعود وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية في الفترة من 2016 إلى 2024.

ورغم كل المناصب، ظل المصيلحي وفيًا لجذوره، حيث كان يحرص على زيارة بلدته أسبوعيًا حتى أثناء عمله كوزير، وهو ما أكده في حوار تلفزيوني تحدث فيه عن ارتباطه بوالده وعائلته وحقول الأرز التي كان يشرف عليها بنفسه، كما عاد ليزور أهله في أبو كبير بعد تركه منصبه في الحكومة، لتكون آخر زياراته قبل أن يصارع المرض.

وداع رسمي وشعبي في الشيخ زايد

وفي هذا السياق، شهد مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد أمس الخميس، عزاءً كبيرًا للوزير الراحل، شارك فيه عدد كبير من قيادات الدولة والشخصيات العامة، حيث حضر وزراء حاليون فى مقدمتهم: الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل؛ والدكتور شريف فاروق، وزير التموين الحالي؛ والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف؛ والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية؛ والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة؛ والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي؛ والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل؛ والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة؛ والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

كما حضر أيضًا شخصيات سياسية سابقة: الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق؛ وزكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق؛ بالإضافة إلى عدد من الوزراء السابقين منهم الدكتورة فايزة أبو النجا، والدكتورة سحر نصر، والدكتور محمد شاكر، والدكتور ياسر القاضي، والدكتورة نيفين القباج، والدكتورة هالة زايد.

وضمت قائمة المشاركين فى العزاء: نائب سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، السفير خالد الشمري؛ واللواء محسن عبد النبي، مستشار رئيس الجمهورية للإعلام؛ واللواء طارق هلال، مدير إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وافته المنية يوم الثلاثاء الماضي بعد صراع مع المرض، وقد نعاه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومحافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني بكلمات مؤثرة، تقديرًا لمسيرته الحافلة بالعطاء الوطني.





