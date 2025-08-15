محافظ الدقهلية يتفقد المخابز ويوجه بتكثيف حملات التفتيش (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، جولة تفقدية مفاجئة لعدد من المخابز بمدينة المنصورة، ومركز ومدينة شربين، والوحدة المحلية برأس الخليج التابعة للمركز، للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، والتأكد من أوزان رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات، ومنع تجميع البطاقات التموينية، وذلك في إطار جولاته اليومية المفاجئة للاطمئنان على مستوى الخدمات في مختلف القطاعات.

تفقد المحافظ عددًا من المخابز بمدينة المنصورة، والتقى المواطنين أمامها واستمع إلى مطالبهم.

ووجه "مرزوق" المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز في جميع المراكز والمدن والقرى، لمتابعة جودة إنتاج الخبز ومدى الالتزام بالمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والوزن المحدد، ومنع أي شكل من أشكال تجميع البطاقات التموينية.

وشدد المحافظ على الاهتمام الكامل بنظافة المخابز ومحيطها، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وضبط منظومة صرف الخبز بما يحقق العدالة الاجتماعية، ومنع التلاعب أو إهدار الدعم، واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة تجاه المخالفين، مع تقديم الدعم الفني والإرشادي لأصحاب المخابز للارتقاء بجودة الخدمة.

وتفقد "مرزوق" مخابز مدينة شربين والوحدة المحلية برأس الخليج، وتأكد من مطابقة وزن الرغيف للمواصفات، موجهاً بتحسين جودته، كما زار شوارع قرية رأس الخليج الحدودية بين محافظتي دمياط والدقهلية، لمتابعة مستوى النظافة العامة.

وكلف رئيس الوحدة المحلية بزيادة عدد جرارات جمع القمامة لرفع القدرة الاستيعابية، والتعاقد مع إحدى الجمعيات المتخصصة في هذا المجال.