محافظ المنيا يفتتح مسجد العبور ويؤدي صلاة الجمعة بين الأهالي (صور)

المنيا - جمال محمد:

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الجمعة، مسجد العبور الكائن بشارع عدنان المالكي بمدينة المنيا، وأدى صلاة الجمعة مع جموع المواطنين، في أجواء احتفالية غلبت عليها الروحانية.

ويأتي افتتاح المسجد ضمن خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الأوقاف لتطوير دور العبادة في مختلف مراكز ومدن المنيا، بما يسهم في خدمة المواطنين وتوفير بيئة مناسبة لأداء الشعائر الدينية.

وأوضح الشيخ عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، أن التكلفة الإجمالية لإنشاء المسجد بلغت نحو 2.5 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المسجد أقيم على مساحة 175 مترًا مربعًا ليحل محل "زاوية العبور" التي كانت عبارة عن مصلى صغير لا يتسع للمصلين.

وأضاف وكيل الوزارة، أن المسجد الجديد مزود بكافة الخدمات والمرافق اللازمة، ويعكس اهتمام الدولة بإنشاء وتطوير المساجد بما يليق برسالتها الدينية والمجتمعية.