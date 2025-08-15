بعد 27 عامًا.. "ياسمين" التيك توكر يجسد نبوءة فيلم هيستيريا في الواقع

الشرقية - ياسمين عزت:

جسدت السينما المصرية قبل نحو 27 عامًا قصة واقعية قبل أن تحدث، وكأن المؤلف كان يتنبأ بالمستقبل، عندما جسدت شخصية التيك توكر "ياسمين" ذاك الشاب الذي انتحل صفة أنثى عبر الإنترنت، مبررًا فعله المشين بأنه يسعى وراء توفير دخل مادي يعينه على الحياة، وهي القصة التي حاكاها شريف منير في فيلم "هيستيريا"، إذ كان يتجول بملابس ومظهر سيدة في الشوارع ليلًا ليهيئ للرجال أنه فريسة لهم، ثم يسلبهم أموالهم ويلوذ بالفرار.

- من "رمزي" إلى "ياسمين".. اختلاف الوسيلة والهدف واحد

قبل أكثر من ربع قرن، قدّم الكاتب الكبير محمد حلمي هلال فيلم "هيستيريا" (1998) شخصية أثارت الجدل وقتها، لكنها اليوم تبدو وكأنها كانت نبوءة مبكرة لواقع يعيشه جيل جديد. الفارق بين الشخصيتين هو الوسيلة؛ فالأول "رمزي" كان يتقمص شخصية أنثى بالتشبه بمظهرها من خلال الملابس والمكياج، ويتجول في الشوارع ليلًا، أما "ياسمين" ومع فارق الزمان فقد استخدم التطور التكنولوجي بظهوره عبر "تيك توك" والإنترنت، مع الاستعانة بالذكاء الاصطناعي. وفي النهاية، الفعل واحد والمبرر واحد: "الحصول على المال" دون الرجوع إلى قيم أو مبادئ أو دين.

- حبكة درامية تحولت إلى واقع

في الفيلم، جسّد الفنان شريف منير شخصية "رمزي" الذي تنكّر في هيئة امرأة ليلًا بمساعدة خاله الماكيير، بعدما أوهمه بأنه يمثل دور سيدة في مسرحية تمثيلية، طامحًا في المال والمكانة. ورغم اعتراض شقيقه "زين" (أحمد زكي) ومحاولاته المستمرة لإعادته إلى الطريق الصحيح، ظل "رمزي" يبرر سلوكه برغبة بسيطة: "عايز آكل وأشرب وأركب عربية زي باقي الناس".

آنذاك، بدت القصة مجرد حبكة درامية، لكن مرور السنوات كشف أن السينما المصرية كانت تستشرف خطرًا لم يكن حاضرًا في الأذهان، وهو خطر البحث عن الشهرة والمال السهل عبر تزييف الهوية والتنكر، وهو ما تجسد مؤخرًا في قصة "ياسمين"، البلوجر والتيك توكر الذي تبين أنه شاب يُدعى عبد الرحمن من الشرقية، انتحل صفة أنثى لجذب المتابعين وتحقيق أرباح.

المفارقة أن السينما حذّرت من هذا "الانزلاق الأخلاقي" قبل ظهور مواقع التواصل بسنوات طويلة. واليوم، ونحن نرى أجيالًا كاملة تبني أحلامها على تطبيق مثل "تيك توك"، يبدو أن تحذير وحيد حامد قد تحوّل إلى واقع صارخ: طرق مختصرة للثراء، لكنها على حساب القيم والكرامة.

- "ياسمين الوهمية" في قبضة الأمن

وكانت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة بلبيس، بقيادة الرائد إبراهيم عبد الغني، داهمت منزل "عبد الرحمن" الشاب الذي انتحل صفة فتاة تدعى "ياسمين" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال التفتيش، عثرت القوة على أدلة دامغة تؤكد احتياله، فقد وجدت ملابس نسائية، ومساحيق تجميل، بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر كان يستخدمه لتنفيذ أعماله غير المشروعة.

وكانت السلطات، أمرت في وقت سابق بعرض المتهم على الطب الشرعي، قبل أن تُصدر قرارًا بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية.

وقررت جهات التحقيق المصرية إخلاء سبيل طالب، متهم بانتحال شخصية فتاة تُعرف باسم "البلوجر ياسمين" عبر تطبيق تيك توك.

- إخلاء سبيل المنتحل لصفة "البلوجر ياسمين"

وأخلت جهات التحقيق سبيل الطالب المنتحل لصفة "البلوجر ياسمين" بعد دفع كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، على خلفية اتهامه بنشر مقاطع رقص بملابس وُصفت بأنها خادشة للحياء ومخالفة للقيم المجتمعية.

- بلاغات الداخلية

ووفق بيان وزارة الداخلية، فقد تلقت الأجهزة الأمنية عدة بلاغات بشأن حساب على منصات التواصل الاجتماعي ينشر مقاطع مصورة لشخصية "البلوجر ياسمين" وهي ترقص بملابس غير لائقة، ليتضح لاحقًا أن صاحب الحساب شاب قام بانتحال هوية أنثى بهدف جذب المتابعين.

