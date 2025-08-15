"السيارة ولعت".. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث على طريق الساحل (صور)

كتب - محمد البدري ومحمد عامر:

لقى أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب آخر بحروق شديدة، صباح اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ملاكي واشتعالها بالكامل أمام بوابة مارينا 3 بطريق مطروح – الإسكندرية.

وتلقى مدير أمن مطروح، بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الواقعة، وتمت السيطرة على النيران ونقل الضحايا إلى مستشفى العلمين النموذجي.

أسفر الحادث عن وفاة كل من: عادل مختار (37 عامًا)، مريم حامد (28 عامًا)، بوسي حسين (24 عامًا)، وعاشور مختار، بينما أُصيب السيد أحمد مصطفى (30 عامًا) بحروق من الدرجة الثالثة بنسبة تجاوزت 80% من مساحة جسده، وتم تحويله إلى مستشفى متخصص لعلاج الحروق.

وبحسب المعاينة الأولية، فإن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة وفقدان السيطرة على عجلة القيادة، مما أدى إلى اصطدام السيارة بجزيرة منتصف الطريق وانقلابها، ثم اشتعال النيران بها فورًا.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.