إعلان

إصابة عامل في انفجار أسطوانة غاز داخل مطعم بالزقازيق

12:06 م الجمعة 15 أغسطس 2025

انفجار اسطوانة غاز - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الشرقية - ياسمين عزت:

أصيب عامل في حادث انفجار أسطوانة غاز بمطعم "الصفا والمروة" بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وجرى نقله إلى مستشفى الزقازيق العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد باندلاع حريق داخل المطعم، بالقرب من محطة القطار، وبانتقال الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، تبين أن الانفجار نجم عن أسطوانة غاز البوتاجاز.

دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة، وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة عملها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث انفجار أسطوانة غاز الزقازيق الشرقية مستشفى الزقازيق العام مديرية أمن الشرقية حريق داخل المطعم قوات الحماية المدنية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان