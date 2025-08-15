إصابة عامل في انفجار أسطوانة غاز داخل مطعم بالزقازيق

الشرقية - ياسمين عزت:

أصيب عامل في حادث انفجار أسطوانة غاز بمطعم "الصفا والمروة" بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وجرى نقله إلى مستشفى الزقازيق العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد باندلاع حريق داخل المطعم، بالقرب من محطة القطار، وبانتقال الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، تبين أن الانفجار نجم عن أسطوانة غاز البوتاجاز.

دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة، وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة عملها.