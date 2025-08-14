الإسكندرية - محمد عامر:

أعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، انتهاء الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة "الدور الثاني" للعام الدراسى 2025/2024، والتي من المقرر عقدها في الفترة من 16 حتى 25 أغسطس الجاري.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن مديرية التربية والتعليم أنهت كافة الترتيبات لضمان سير الامتحانات في أجواء هادئة وآمنة، موجهًا جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق الكامل مع تعليم الإسكندرية لتوفير بيئة مثالية تُمكّن الطلاب من أداء امتحاناتهم بأعلى درجات التركيز.

وشدد على جميع الجهات التنفيذية في المحافظة برفع درجة الاستعداد وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء إمتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسى 2024 / 2025، حفاظًا على هدوء اللجان.

وكلف رؤساء الأحياء وشركة نهضة مصر لخدمات النظافة بضرورة الاهتمام بنظافة محيط المدارس والاستمرار في عمل حملات على الباعة الجائلين ومصادرة مكبرات الصوت المتسببة في الازعاج وذلك من محيط المدارس.

ومن جانبه؛ أوضح الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن 13 ألف و8 طلاب وطالبات، منهم 3603 للشعبة الأدبية، و7191 للشعبة العلمية، و2030 للشعبة الرياضية و184 دولي، ويؤدون امتحاناتهم أمام 16 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع.

وأشار مدير المديرية إلى أنه جرى التشديد على رؤساء ومراقبي ومشرفي اللجان بضرورة دخول الطلاب للجان دون أية أجهزة إلكترونية (هواتف محمولة، سماعات).