"مثل الفراشة".. ميرنا جميل تتألق بالأبيض في حفل "Joy Awards" 2026

كتب : مروان الطيب

08:38 م 17/01/2026
    ميرنا جميل
    ميرنا جميل من كواليس حفل جوي أووردز
    ميرنا جميل تتألق من أحدث ظهور

كشفت الفنانة ميرنا جميل عن كواليس استعدادها لحضور حفل توزيع جوائز "جوي أووردز"، الذي يقام مساء اليوم السبت بمدينة الرياض في دورته السادسة هذا العام، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية.

نشرت ميرنا جميل صور من كواليس إطلالتها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بفستان أبيض أنيق خطفت به الأنظار وكتبت: "هذا الإحساس بالسعادة".

وكان من أبرز الحضور النجمة يسرا، الفنانة فيفي عبده، نجم بوليوود شاروخان، الفنان حسن الرداد، الفنانة مي عمر، الفنانة هنا الزاهد، الفنانة نيكول سابا، الإعلامية وفاء الكيلاني وزوجها الفنان تيم حسن، الفنانة بشرى، الفنان دريد لحام، الفنانة صبا مبارك، الفنانة نانسي عجرم، النجمة العالمية ميلي بوبي براون، النجم هيذر جراهام، الفنانة إيمان العاصي، الفنان هاني رمزي، الفنانة نادية الجندي، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة حنان مطاوع وآخرون.

ويكرم الحفل أبرز نجوم الوطن العربي والعالم على ما قدموه طوال العام الماضي في مجال الترفيه، إلى جانب تكريم العديد من الأسماء التي أسهمت في تطور صناعة الفن، وسط منافسة شرسة على الأفضل.

ميرنا جميل Joy Awards 2026 حفل جوائز Joy Awards 2026 تركي آل الشيخ

