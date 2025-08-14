بعد مصرع 5.. محافظ القليوبية يتابع حريق القناطر ويوجه بتعويضات (صور)

القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، من مركز السيطرة والطوارئ بديوان عام المحافظة، جهود التعامل مع حريق اندلع في أحد مخازن مصانع البلاستيك بمنطقة شلقان بالقناطر الخيرية، وأسفر عن مصرع 5 أشخاص.

وأوضحت المحافظة في بيان اليوم أنه تم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة، إضافة إلى 7 سيارات إسعاف لنقل المصابين، مع وصول فريق الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي.

وأكد البيان أنه تمت السيطرة على الحريق بالكامل، فيما باشرت الجهات المعنية التحقيق في ملابساته وأسبابه.

ووجّه المحافظ وكيل وزارتي العمل والتضامن بسرعة صرف تعويضات عاجلة لأسر الضحايا.

