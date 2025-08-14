أسوان – إيهاب عمران:

أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، إعادة تشغيل حركة الملاحة فى مياه نهر النيل وبحيرة ناصر، علاوة على انتظام العمل بالطرق السريعة الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة"، و"أسوان - أبو سمبل البرى"، وطريق "أسوان - القاهرة"، عقب استقرار الأحوال الجوية وهدوء العاصفة الترابية.

وكلف محافظ أسوان، بالاستمرار فى رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الجهات للتعامل مع أى متغيرات فى الطقس أو أحداث طارئة، نتيجة للمتغيرات المناخية وتقلبات الطقس خلال الفترة الحالية.

وأضاف المهندس بحرى سامى البربرى مدير فرع هيئة النقل النهري بأسوان، أنه نظراً لهدوء العاصفة الترابية وتحسن ونقاء الجو وزيادة مدى الرؤية الأفقية فقد تم إستعادة النشاط الملاحي فى مسار "أسوان - الأقصر"، وبحيرة ناصر، مع التنبيه المشدد باتخاذ الحذر أثناء الإبحار وعدم التخطي بالمنحنيات ومنعطفات النهر الحادة ، وعدم الرعونة وإتباع كافة تعليمات الإبحار الآمن والمنضبط، مؤكداً على ضرورة عدم التخطي بالمواضع المذكورة وترك المسافات البينية الآمنة بما لا يقل عن 200 متر فى التتابع الطولى، مع ترك مسافة آمنة على الجانب بين المركب والآخر المار بجانبها بما لا يقل عن 40 متر، وهو الذي يتطلب معه الالتزام والحرص على سلامة الأرواح حيث أنه لا وجه للاستعجال حتى لا يحدث عشوائية فى مغادرة المراسي للإبحار لتلافى أى تصادمات والحفاظ على السلامة العامة.