موجة حر وعاصفة ترابية تضرب أسوان.. قرارات عاجلة من المحافظ

تعرضت محافظة أسوان، أمس واليوم، لموجة طقس شديد الحرارة وصلت معها درجات الحرارة العظمى إلى 49 درجة مئوية، بالتزامن مع عاصفة ترابية اجتاحت مدن المحافظة، ما دفع الأجهزة التنفيذية لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المواطنين والعمال.

وقال اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، إنه تقرر وقف العمل في جميع المشروعات الجارية، وحظر عمل عمال النظافة في وقت الظهيرة من الساعة 12 ظهرًا حتى الرابعة مساءً، حرصًا على سلامتهم من التعرض لضربات الشمس، على أن يتم تحويل العمل للفترة المسائية.

كما وجه المحافظ برفع حالة الطوارئ في المستشفيات والمراكز الطبية ووحدات الإسعاف، للتعامل السريع مع أي حالات إصابة بضربات الشمس أو الأمراض المرتبطة بالموجة الحارة، إلى جانب رفع درجة الاستعداد في المرافق العامة، خاصة الكهرباء ومياه الشرب، للتدخل السريع عند حدوث أي أعطال.

وفي مواجهة موجة الطقس السيئ، قررت الجهات المختصة إغلاق حركة الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل وبحيرة ناصر في أسوان وأبوسمبل، حتى استقرار الأحوال الجوية.

وأكد محافظ أسوان استمرار حالة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات المناخية والعاصفة الترابية التي تضرب المحافظة لليوم الثاني على التوالي.

