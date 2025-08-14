من ستانفورد إلى الجلالة.. برامج في الذكاء الاصطناعي تؤهلك لسوق العمل

السويس- حسام الدين أحمد:

مع تسارع التحول الرقمي عالميًا، أصبح الذكاء الاصطناعي أحد أكثر التخصصات المطلوبة في سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، لاسيما مع زيادة الاعتماد عليه ليتجاوز قطاع التكنولوجيا، ويندمج في مجالات الإدارة واللوجستيات والتسويق والرعاية الصحية أيضا.

ويفاضل طلاب الثانوية العامة في الوقت الحالي بين عدة كليات وبرامج بالجامعات، وتميزت جامعة الجلالة جنوب السويس بأنها من أبرز الجامعات التي أعطت أولوية للبرامج الدراسية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة، منها برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي، بمجال هندسة الحاسب.

كما يشمل مجال علوم الحاسب بجامعة الجلالة 3 برامج وهي برنامج المعلوماتية الطبية الحيوية، وبرنامج علوم الحاسب، وبرنامج علوم الذكاء الاصطناعي، ومجال العلوم الإدارية التي تدمج الذكاء الاصطناعي بتطبيقاته المختلفة في إدارة الأعمال.

وأكد الدكتور محمد عبدالعزيز مدير برنامج علوم الذكاء الاصطناعي بجامعة الجلالة، أن أقسام الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب في جامعة الجلالة شهدت إقبالًا متزايدًا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، نتيجة وعي الطلاب وأولياء الأمور بفرص العمل المرتبطة بهذه التخصصات، وإدراك البيئة الحديثة التي توفرها الجامعة من معامل متطورة، ومناهج مقارنة بجامعات عالمية مثل ستانفورد وكارنيجي ميلون، كما تعتمد نظام الدراسة المرن القائم على الساعات المعتمدة والمشروعات العملية.

وأوضح الدكتور محمد عبد العزيز في تصريحات صحفية لموقع " مصرواي" أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بتدريب الطلاب في الشركات والمؤسسات التي تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بهدف تحقيق التكامل بين الجانب التطبيقي والعملي، ويشمل التدريب شراكات فعلية مع شركات تكنولوجيا محلية وعالمية مثل IBM، Microsoft، Amazon Web Services , tachyHealth, Idealways إلى جانب التدريب في الشركات.

وتابع أن الطالب ملزم بحضور تدريب ميداني في السنوات الدراسية المتقدمة حيث يشترط على الأقل 4 ساعات معتمدة، كما تنظم الجامعة ورش عمل ومشاريع تخرج مشتركة مع شركات تستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل الرؤية الحاسوبية، تحليل البيانات، والتعلم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعى التوليدي، كما تتعاون الجلالة مع مراكز بحثية في العاصمة الإدارية أو مدينة المعرفة، والتي تعمل في مجالات مثل المدن الذكية والصحة الرقمية.

وأشار مدير برنامج علوم الذكاء الاصطناعي بجامعة الجلالة، إلى أن خريجي هذه البرامج مؤهلون للعمل في شركات البرمجيات والذكاء الاصطناعي المحلية والعالمية، وقطاع البنوك، التكنولوجيا المالية، الرعاية الصحية الرقمية، بجانب وظائف العمل الحر والعمل عن بُعد مع شركات دولية، حيث تتوافق مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

وأوضح الدكتور عبد العزيز، أن أولياء الأمور أدركوا أن المعرفة المكتسبة من خلال الدراسة تؤهل الطلاب للعمل بعد التخرج مباشرة بل وأحيانًا قبل التخرج في شركات تقنية أو كمستقل بدخل مرتفع، لان ذلك المجال لا يعتمد على الشهادة فقط بل ما يملكه الخريج من أدوات ومهارة، وأدى ذلك إلى تغيير في تفكير أولياء الأمور فلم تعد كليات الطب والهندسة والصيدلة فقط هي كليات القمة، لكن هناك أيضا كليات المستقبل.









