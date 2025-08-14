إعلان

مع حرارة تقترب من 40 درجة.. هدوء بحر الإسكندرية يغري المصطافين بالشواطئ - صور

12:40 م الخميس 14 أغسطس 2025
الإسكندرية – محمد عامر:

يسود طقس حار رطب على عروس البحر المتوسط، اليوم الخميس، إذ بلغت درجات الحرارة، اليوم بين 36 درجة للعظمى، والمحسوسة 39 درجة، وسجلت نسبة الرطوبة 54%.

ورفعت أبراج المراقبة على شواطئ شرق الإسكندرية، الرايات الخضراء والتي تعني أن البحر آمن ومتاح للنزول، وذلك لهدوء سرعة الرياح وأمواج البحر المتوسط.

بينما رفعت شواطئ العجمي وغرب الإسكندرية الرايات الصفراء التحذيرية والتي تعني أن البحر متاح للنزول مع توخي الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات المنقذين.

وأشارت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية في بيان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إلى أن نسب الإشغال بشواطئ القطاع الشرقي 40%، وشواطئ القطاع الغربي 15%.

ودعت المصايف المواطنين إلى استغلال هدوء البحر والحر في التوجه للشواطئ، للاستمتاع بالبحر.

