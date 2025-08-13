الإسماعيلية تستضيف ملتقى السمسمية القومي الثالث.. الأحد المقبل

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تستعد محافظة الإسماعيلية لاستضافة فعاليات ملتقى السمسمية القومي الثالث، الذي يُقام تحت رعاية وحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، وذلك في الساعة الثامنة مساء يوم الأحد 17 أغسطس 2025، بقصر ثقافة الإسماعيلية.

ويهدف الملتقى إلى إحياء فن السمسمية، أحد أبرز ملامح التراث الشعبي في مدن القناة، وتعريف الأجيال الجديدة بقيمته الفنية والتاريخية. ويشهد حفل الافتتاح مشاركة فرق السمسمية من مختلف المحافظات، وسط حضور جماهيري متوقع من عشاق الفن والتراث.

وتستمر فعاليات الملتقى يوم الإثنين 18 أغسطس، حيث تُقام العروض بمركز شباب الشيخ زايد ونادي الفيروز، لتتيح الفرصة لأكبر عدد من المواطنين لمتابعة الفقرات الفنية والاستمتاع بالأجواء المميزة التي تجمع بين الفن والموسيقى الشعبية.

ودعت محافظة الإسماعيلية جميع أبناء المحافظة والمناطق المجاورة لحضور الفعاليات، في إطار دعم التراث المصري الأصيل، متمنية النجاح والتوفيق للحدث الذي يُعد من أبرز الفعاليات الثقافية بالمحافظة.