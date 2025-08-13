إعلان

حرارة أغسطس تتلف محصول اللب بكفر الشيخ.. والزراعة تتحرك (صور)

08:07 م الأربعاء 13 أغسطس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    حرارة أغسطس تتلف محصول اللب بكفر الشيخ
  • عرض 10 صورة
    حرارة أغسطس تتلف محصول اللب بكفر الشيخ
  • عرض 10 صورة
    حرارة أغسطس تتلف محصول اللب بكفر الشيخ
  • عرض 10 صورة
    حرارة أغسطس تتلف محصول اللب بكفر الشيخ
  • عرض 10 صورة
    حرارة أغسطس تتلف محصول اللب بكفر الشيخ
  • عرض 10 صورة
    حرارة أغسطس تتلف محصول اللب بكفر الشيخ
  • عرض 10 صورة
    حرارة أغسطس تتلف محصول اللب بكفر الشيخ
  • عرض 10 صورة
    حرارة أغسطس تتلف محصول اللب بكفر الشيخ
  • عرض 10 صورة
    حرارة أغسطس تتلف محصول اللب بكفر الشيخ
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت مناطق زراعية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، تضرر محصول اللب جراء الموجة الحارة، ما أدى إلى تلف أجزاء كبيرة منه وتكبيد المزارعين خسائر مادية فادحة.

وقال علي سعد محبوب، مزارع، إنه بعد 90 يومًا من العمل المتواصل منذ بدء زراعة بطيخ اللب في مايو وحتى أغسطس الجاري، تعرض محصوله للتلف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، رغم اقترابه من مرحلة الحصاد وتسويقه لتجار الحبوب الذين أبرم معهم اتفاقيات توريد مسبقة.

وأضاف أن الكميات التالفة أربكت حساباته وجعلته يعيد النظر في خطة التسويق، موضحًا أن المشكلة تعود إلى تآكل أوراق بطيخ اللب التي تمثل حاجز الحماية للحبوب من أشعة الشمس، ومع اشتداد الحرارة تعرضت الحبات مباشرة لأشعة الشمس ما أفسدها.

وأشار مزارع آخر، علي عطية، إلى أنه حاول استخدام الأدوية والمبيدات للحد من الخسائر، لكن دون جدوى.

وقال المهندس فخري باز، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إنه تم تشكيل لجنة فنية تحت إشرافه لمعاينة الحقول المتضررة وفحص الوضع ميدانيًا، لاتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع الأزمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرارة أغسطس تتلف محصول اللب تلف محصول اللب بكفر الشيخ تضرر محصول اللب زراعة بطيخ اللب تآكل أوراق بطيخ اللب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالأرقام.. الحكومة تعلن رسميًا مبادرة خفض أسعار السلع
تطبيق خارطة الطريق في أسرع وقت.. رئيس الوزراء: ملف الإعلام أولوية قصوى
مدبولي يُطمئن المستأجرين: الموافقة على معايير وأولويات السكن البديل الأسبوع المقبل
الجنيه يعزز مكاسبه مجددا ويقفز إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار.. فما الأسباب؟
تعديل الإيجار القديم.. قرار حكومي جديد وموعد التقديم على شقق بديلة
الحكومة تقر شروطا جديدة لسيارات ذوي الإعاقة.. وحبس وغرامة في هذه الحالة
رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر يناهز 88 عامًا
تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل.. وموعد انكسار الموجة الحارة