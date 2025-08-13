حرارة أغسطس تتلف محصول اللب بكفر الشيخ.. والزراعة تتحرك (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت مناطق زراعية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، تضرر محصول اللب جراء الموجة الحارة، ما أدى إلى تلف أجزاء كبيرة منه وتكبيد المزارعين خسائر مادية فادحة.

وقال علي سعد محبوب، مزارع، إنه بعد 90 يومًا من العمل المتواصل منذ بدء زراعة بطيخ اللب في مايو وحتى أغسطس الجاري، تعرض محصوله للتلف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، رغم اقترابه من مرحلة الحصاد وتسويقه لتجار الحبوب الذين أبرم معهم اتفاقيات توريد مسبقة.

وأضاف أن الكميات التالفة أربكت حساباته وجعلته يعيد النظر في خطة التسويق، موضحًا أن المشكلة تعود إلى تآكل أوراق بطيخ اللب التي تمثل حاجز الحماية للحبوب من أشعة الشمس، ومع اشتداد الحرارة تعرضت الحبات مباشرة لأشعة الشمس ما أفسدها.

وأشار مزارع آخر، علي عطية، إلى أنه حاول استخدام الأدوية والمبيدات للحد من الخسائر، لكن دون جدوى.

وقال المهندس فخري باز، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إنه تم تشكيل لجنة فنية تحت إشرافه لمعاينة الحقول المتضررة وفحص الوضع ميدانيًا، لاتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع الأزمة.