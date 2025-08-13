إعلان

انقلاب سيارة ملاكي أعلى كوبري المستقبل بالإسماعيلية وإصابة شخصين

03:40 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

انقلاب سيارة ملاكي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

شهدت منطقة طلعة كوبري المستقبل اتجاه مدينة الإسماعيلية، ظهر اليوم الأربعاء، حادث انقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم (ط ط ص 8874)، ما أسفر عن إصابة شخصين بإصابات متفرقة.

وكان مرفق إسعاف الإسماعيلية قد تلقى بلاغًا من غرفة عمليات يفيد بوقوع الحادث في موقع حيوي يشهد كثافة مرورية، وعلى الفور تم توجيه سيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، حيث وصلت فرق الإسعاف خلال دقائق من الإخطار.

وفحص المسعفون المصابين وتقديم الإسعافات الأولية لهما في موقع الحادث، ثم جرى إخلاؤهما ونقلهما إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وسط متابعة دقيقة للحالة الصحية لهما.

كما انتقلت الجهات المرورية إلى مكان الحادث لرفع آثار الانقلاب وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الواقعة للوقوف على أسباب الحادث، والذي يرجح مبدئيًا أن يكون ناتجًا عن فقدان السيطرة على عجلة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقلاب سيارة ملاكي كوبري المستقبل الإسماعيلية إصابة شخصين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالأرقام.. الحكومة تعلن رسميًا مبادرة خفض أسعار السلع
تطبيق خارطة الطريق في أسرع وقت.. رئيس الوزراء: ملف الإعلام أولوية قصوى
مدبولي يُطمئن المستأجرين: الموافقة على معايير وأولويات السكن البديل الأسبوع المقبل
الجنيه يعزز مكاسبه مجددا ويقفز إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار.. فما الأسباب؟
تعديل الإيجار القديم.. قرار حكومي جديد وموعد التقديم على شقق بديلة
الحكومة تقر شروطا جديدة لسيارات ذوي الإعاقة.. وحبس وغرامة في هذه الحالة
رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر يناهز 88 عامًا
تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل.. وموعد انكسار الموجة الحارة