انقلاب سيارة ملاكي أعلى كوبري المستقبل بالإسماعيلية وإصابة شخصين

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

شهدت منطقة طلعة كوبري المستقبل اتجاه مدينة الإسماعيلية، ظهر اليوم الأربعاء، حادث انقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم (ط ط ص 8874)، ما أسفر عن إصابة شخصين بإصابات متفرقة.

وكان مرفق إسعاف الإسماعيلية قد تلقى بلاغًا من غرفة عمليات يفيد بوقوع الحادث في موقع حيوي يشهد كثافة مرورية، وعلى الفور تم توجيه سيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، حيث وصلت فرق الإسعاف خلال دقائق من الإخطار.

وفحص المسعفون المصابين وتقديم الإسعافات الأولية لهما في موقع الحادث، ثم جرى إخلاؤهما ونقلهما إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وسط متابعة دقيقة للحالة الصحية لهما.

كما انتقلت الجهات المرورية إلى مكان الحادث لرفع آثار الانقلاب وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الواقعة للوقوف على أسباب الحادث، والذي يرجح مبدئيًا أن يكون ناتجًا عن فقدان السيطرة على عجلة